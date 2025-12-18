«Ukraine Freedom House» für Rüstungskooperation geplant

Berlins Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, Florian Hauer, sprach von einem wichtigen Signal. «Die geplante Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft ist eine echte Win-win-Lösung. Sie hilft der Ukraine und fördert zugleich die Innovationsfähigkeit Deutschlands in diesem Bereich.» Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.