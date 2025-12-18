Neuer Maßregelvollzug in Berlin-Tempelhof eröffnet

Mit dem neuen Maßregelvollzug am Kirchhainer Damm sollen die Standorte auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf sowie in Buch entlastet werden. Dies sei dringend notwendig geworden, da beide Einrichtungen seit Jahren überbelegt seien. Im Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die wegen ihrer Erkrankung nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Die Menschen sollen in der forensischen Psychiatrie behandelt und die Öffentlichkeit vor ihnen geschützt werden.