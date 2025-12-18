Neuer Maßregelvollzug in Berlin-Tempelhof eröffnet

Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin

Ein neuer Standort des Berliner Maßregelvollzugs in Tempelhof soll die beiden bisherigen Standorte entlasten. (Archivbild)

© dpa

Ein neuer Standort des Berliner Maßregelvollzuges für psychisch kranke Straftäter ist in Tempelhof eröffnet worden.

46 Patienten vom Standort in Buch wurden in der vergangenen Woche dorthin verlegt, wie Polizei und Senat gemeinsam mitgeteilten. Der neue Standort wird vom Krankenhaus des Maßregelvollzuges und der Polizei gemeinsam genutzt. Die Patienten sind Straftäter mit Suchterkrankungen.

Vollzug für nicht oder oder nur vermindert schuldfähige Straftäter

Mit dem neuen Maßregelvollzug am Kirchhainer Damm sollen die Standorte auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf sowie in Buch entlastet werden. Dies sei dringend notwendig geworden, da beide Einrichtungen seit Jahren überbelegt seien. Im Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die wegen ihrer Erkrankung nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Die Menschen sollen in der forensischen Psychiatrie behandelt und die Öffentlichkeit vor ihnen geschützt werden.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 18. Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: 18. Dezember 2025

