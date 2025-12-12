Aktuelle Sprache: Deutsch

Selenskyj am Montag zu Gast in Berlin

Wolodymyr Selenskyj

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine bei einem Statement mit dem Bundeskanzler. (Archiv)

Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Montag zu Wirtschaftsgesprächen und einem Austausch über den Stand der Friedensverhandlungen für die Ukraine empfangen.

Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, am Abend würden zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Gesprächen hinzustoßen.

Umfangreiche Verkehrseinschränkungen rund um das Regierungsviertel

Es wird mit zahlreichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr gerechnet. Aus Sicherheitsgründen stehen keine detaillierten Informationen über Zeiträume und Umfang der Sperrungen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmende müssen ganztägig mit Sperrungen rund um das Regierungsviertel rechnen.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 12. Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: 12. Dezember 2025

