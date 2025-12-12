Selenskyj am Montag zu Gast in Berlin

© dpa
Rotes Rathaus zeigt Gastgeschenke aus 75 Jahren
Von goldenen Erinnerungen bis zu skurrilen Überraschungen: Das Rote Rathaus präsentiert besondere Schätze, die offizielle Besucher in mehr als sieben Jahrzehnten mitbrachten. mehr
Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Montag zu Wirtschaftsgesprächen und einem Austausch über den Stand der Friedensverhandlungen für die Ukraine empfangen.
Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, am Abend würden zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Gesprächen hinzustoßen.
Es wird mit zahlreichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr gerechnet. Aus Sicherheitsgründen stehen keine detaillierten Informationen über Zeiträume und Umfang der Sperrungen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmende müssen ganztägig mit Sperrungen rund um das Regierungsviertel rechnen.