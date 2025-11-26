Waldzustandsbericht: Hälfte der Waldfläche mit deutlichen Schäden

Hauptursachen für die Entwicklung sind demnach das trockene Frühjahr sowie die anhaltende Bodentrockenheit seit 2018. Der Anteil gesunder Bäume ohne sichtbare Schäden lag in diesem Jahr demnach bei drei Prozent. Für den Bericht werden stichprobenartig an rund 40 Orten die umstehenden Bäume untersucht. Dabei waren die Baumarten jedoch unterschiedlich betroffen. So verschlechtere sich der Zustand der Kiefern deutlich. 40 Prozent der Kiefern weisen demnach deutliche Schäden auf - im vergangenen Jahr waren es 13 Prozent. Lediglich drei Prozent der Kiefern sind demnach völlig gesund (2024: 7 Prozent). Die extreme Trockenheit im Frühjahr seien vor allem die Ursache - die Niederschläge im Juli seien zu spät gewesen für das Wachstum der Nadeln. An rund einem Viertel der Bäume seien zudem Misteln - diese entziehen den Bäumen Nährstoffe sowie Wasser.