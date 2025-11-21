Erste Dokumentenbox für Personalausweise

Um einen neuen Ausweis oder Reisepass zu beantragen, müssen Berlinerinnen und Berliner persönlich bei einem Bürgeramt vorsprechen. Fertige Dokumente können ebenfalls vor Ort ohne Termin abgeholt werden, sie werden auf Wunsch auch per Post zugesandt. Als dritte Möglichkeit kommt nunmehr - zunächst in Reinickendorf - die Abholung aus einer speziellen Box infrage.