Berlin feiert Silvester mit Feuerwerk am Brandenburger Tor

Es sei wichtig, dass es neben den Bildern vom Jahreswechsel aus Sydney und New York auch solche aus Berlin gebe, sagte Wegner bei der Vorstellung der Pläne im Roten Rathaus. Kostenlose Tickets für rund 20.000 Gäste sollen ab Dezember erhältlich sein. Das ZDF überträgt seine Jahreswechsel-Show mit bekannten Künstlern diesmal nicht wie bisher aus Berlin, sondern aus Hamburg. Wegner hatte schon Ende Juli angekündigt, dass es für die bisher übliche Silvesterfeier am Brandenburger Tor keine Zuschüsse mehr vom Land geben werde. Der private Veranstalter hatte die Show daraufhin abgesagt, die als Deutschlands größte Silvesterparty galt.