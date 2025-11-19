Aktuelle Sprache: Deutsch

Berlin feiert Silvester mit Feuerwerk am Brandenburger Tor

Silvester 2026 in Berlin

Kai Wegner (CDU, l-r), Regierender Bürgermeister von Berlin, Franziska Giffey (SPD), Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, und Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin GmbH, nehmen an einer Pressekonferenz über die Pläne für Silvester am Brandenburger Tor teil.

Nach der Absage der traditionellen Silvesterfeier am Brandenburger Tor soll an dem Berliner Wahrzeichen in diesem Jahr dennoch gefeiert werden. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an. 

Geplant ist eine DJ-Party ab 22 Uhr und ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk, das ab Mitternacht live im Ersten übertragen werden soll.

Kostenlose Tickets ab Dezember erhältlich

Es sei wichtig, dass es neben den Bildern vom Jahreswechsel aus Sydney und New York auch solche aus Berlin gebe, sagte Wegner bei der Vorstellung der Pläne im Roten Rathaus. Kostenlose Tickets für rund 20.000 Gäste sollen ab Dezember erhältlich sein. Das ZDF überträgt seine Jahreswechsel-Show mit bekannten Künstlern diesmal nicht wie bisher aus Berlin, sondern aus Hamburg. Wegner hatte schon Ende Juli angekündigt, dass es für die bisher übliche Silvesterfeier am Brandenburger Tor keine Zuschüsse mehr vom Land geben werde. Der private Veranstalter hatte die Show daraufhin abgesagt, die als Deutschlands größte Silvesterparty galt.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 19. November 2025
Letzte Aktualisierung: 19. November 2025

