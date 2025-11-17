Bis zu 100.000 Euro Strafe für illegale Müllentsorgung

© BSR
Zero Waste feiern!
Beim Zero Waste Future Festival feiert Berlin Null Verschwendung! Am 22.11. 2025, wird die NochMall der BSR von 11–18 Uhr zum Ort für kreative Workshops und nachhaltige Mitmach-Aktionen. Vorbeikommen lohnt sich! mehr
Ob nun Zigarettenkippe, Trinkbecher oder das alte Sofa: Die illegale Entsorgung von Müll ist in Berlin jetzt deutlich teurer als bisher.
Der Senat hatte dazu am 4. November einen neuen Bußgeldkatalog beschlossen, der nun im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Ziel ist mehr Abschreckung in der Hoffnung, dass der Abfall weniger wird. Die maximal möglichen Bußgelder steigen teils drastisch, selbst vermeintlich kleinere Vergehen können finanziell richtig wehtun.
