«Wildtiernah Berlin»: Neues Wildtier-Netzwerk startet

Dies sei «ein großer Meilenstein im Hinblick auf die Vielzahl der in Berlin mit großem Engagement ehrenamtlich Tätigen», sagte er. Koordiniert werde das Netzwerk vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW). Das Institut ist nach eigenen Angaben etwa auch mit Forschungsprojekten zu Berliner Füchsen, Eichhörnchen oder Wildschweinen aktiv. Nach Angaben des IZW wird «Wildtiernah Berlin» etwa Menschen telefonisch oder online beraten, die sich um in Not geratene wilde Tiere kümmern. Außerdem sollen mit einem sogenannten «Wildtiermobil» verletzte Wildtiere auch vor Ort versorgt werden können.