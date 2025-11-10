Neues Projekt zur Wertevermittlung an Schulen

© BSR
Zero Waste feiern!
Beim Zero Waste Future Festival feiert Berlin Null Verschwendung! Am 22.11. 2025, wird die NochMall der BSR von 11–18 Uhr zum Ort für kreative Workshops und nachhaltige Mitmach-Aktionen. Vorbeikommen lohnt sich! mehr
© dpa
© dpa
An Berliner Schulen mit besonderen Konflikten und Gewaltproblemen startet ein neues Projekt zur Wertevermittlung.
Sogenannte Wertebotschafter sollen dabei mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen zum Beispiel über Familie, Religion, Freiheit, Gleichberechtigung, Liebe, Vertrauen, Toleranz oder Selbstbestimmung. Die genauen Themen dürfen dabei die Schüler selbst bestimmen.
Im Zuge des Vorhabens werden auch sogenannte Wertelotsen unter den Schülerinnen und Schülern ausgebildet und Lehrkräfte gezielt fortgebildet, wie Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) bei der Vorstellung des Projekts an der Friedrich-Bergius-Schule in Friedenau mitteilte.
Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern mehr Orientierung zu geben, Konflikten vorzubeugen, Ideen zur Konfliktlösung zu vermitteln sowie ein Klima von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen an Schulen zu schaffen. Denn Gewalt und Konflikte im schulischen Alltag seien ein ernstes Problem und belasteten Schülerschaft, Lehrkräfte und Eltern, so die Senatorin.
Bei dem Projekt arbeitet die Bildungsverwaltung mit der Organisation GermanDreams zusammen, die bundesweit schon seit sechs Jahren solche Angebote macht. In Berlin sind innerhalb von zwei Jahren zunächst 200 Wertedialog genannte Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern an etwa 100 weiterführenden Schulen geplant. Hinzu kommen 59 Fortbildungen für 1.300 Lehrkräfte.
© BSR
Beim Zero Waste Future Festival feiert Berlin Null Verschwendung! Am 22.11. 2025, wird die NochMall der BSR von 11–18 Uhr zum Ort für kreative Workshops und nachhaltige Mitmach-Aktionen. Vorbeikommen lohnt sich! mehr