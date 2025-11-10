Neues Projekt zur Wertevermittlung an Schulen

Bei dem Projekt arbeitet die Bildungsverwaltung mit der Organisation GermanDreams zusammen, die bundesweit schon seit sechs Jahren solche Angebote macht. In Berlin sind innerhalb von zwei Jahren zunächst 200 Wertedialog genannte Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern an etwa 100 weiterführenden Schulen geplant. Hinzu kommen 59 Fortbildungen für 1.300 Lehrkräfte.