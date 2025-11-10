Neues Projekt zur Wertevermittlung an Schulen

  • Berliner Bildungssenatorin besucht Friedrich-Bergius-Schule

    © dpa

    Schüler sitzen in einem Wertedialog Workshop an der Friedrich-Bergius-Schule.

  • Berliner Bildungssenatorin besucht Friedrich-Bergius-Schule

    © dpa

    Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) startete ein Projekt zur Wertevermittlung an Schulen.

An Berliner Schulen mit besonderen Konflikten und Gewaltproblemen startet ein neues Projekt zur Wertevermittlung.

Sogenannte Wertebotschafter sollen dabei mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen zum Beispiel über Familie, Religion, Freiheit, Gleichberechtigung, Liebe, Vertrauen, Toleranz oder Selbstbestimmung. Die genauen Themen dürfen dabei die Schüler selbst bestimmen. 

Wertelotsen an Schulen

Im Zuge des Vorhabens werden auch sogenannte Wertelotsen unter den Schülerinnen und Schülern ausgebildet und Lehrkräfte gezielt fortgebildet, wie Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) bei der Vorstellung des Projekts an der Friedrich-Bergius-Schule in Friedenau mitteilte. 

Orientierung bieten und Konfliktkompetenzen stärken

Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern mehr Orientierung zu geben, Konflikten vorzubeugen, Ideen zur Konfliktlösung zu vermitteln sowie ein Klima von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen an Schulen zu schaffen. Denn Gewalt und Konflikte im schulischen Alltag seien ein ernstes Problem und belasteten Schülerschaft, Lehrkräfte und Eltern, so die Senatorin.

Zunächst 200 Wertedialoge geplant

Bei dem Projekt arbeitet die Bildungsverwaltung mit der Organisation GermanDreams zusammen, die bundesweit schon seit sechs Jahren solche Angebote macht. In Berlin sind innerhalb von zwei Jahren zunächst 200 Wertedialog genannte Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern an etwa 100 weiterführenden Schulen geplant. Hinzu kommen 59 Fortbildungen für 1.300 Lehrkräfte.

Zero Waste Future Festival

© BSR

Zero Waste feiern!

Beim Zero Waste Future Festival feiert Berlin Null Verschwendung! Am 22.11. 2025, wird die NochMall der BSR von 11–18 Uhr zum Ort für kreative Workshops und nachhaltige Mitmach-Aktionen. Vorbeikommen lohnt sich!  mehr

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senats­verwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Veröffentlichung: 11. November 2025
Letzte Aktualisierung: 10. November 2025

Weitere Meldungen

BSR-Recyclinghof

© dpa

Höhere Bußgelder für illegalen Müll

Höhere Strafen sollen bei der Lösung der Abfallprobleme in Berlin helfen. Schon das Wegwerfen einer Zigarette kann richtig teuer werden, von illegal entsorgtem Sperrmüll ganz zu schweigen.  mehr

Herbst in Berlin 2017

© dpa

Eine Million Bäume für Berlin

Das Berliner Abgeordnetenhaus setzt auf mehr Grün: Bis 2040 soll die Zahl der Stadtbäume verdoppelt werden. Was das neue Klimaanpassungsgesetz noch vorsieht.  mehr