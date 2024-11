Wasserskifahren und Wakeboarden

Wasserskifahrer verursachen in der Regel eine große Welle. Um die Berliner Ufer zu schützen, ist der Sport nur in gekennzeichneten Arealen gestattet. Wakeboarder und Wasserski-Fans können ihren Sport zum Beispiel in einer eigens hierfür eingerichteten Anlage mit Seilbahn, Slalom-Bojen und Sprüngen ausüben.



Zudem verfügt die Hauptstadt über zwei öffentliche Wasserskistrecken, auf welchen jeder mit der adäquaten Ausrüstung Wakeboarden und Wasserskifahren kann: Am Großen Fenster neben dem Wannsee und am Tegeler See. Erstere punktet mit direkter Nähe zur Insel Lindwerder. Nach anstrengenden Stunden im Wasser lädt die dort ansässige Gaststätte zum Entspannen und Schlemmen ein.



Wer kein eigenes Boot und Wasserskiausrüstung besitzt, wird bei einem Vermieter für Wakeboards und Skier fündig. Wasserskianlagen und Verleiher von Wasserskibedarf in Berlin mit Adresse, Kontaktdaten und Anfahrtswegen.