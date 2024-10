Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz

© Berliner Bäder-Betriebe

Das Schwimmbad am Anton-Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg ist einfach gehalten, bietet aber alles, was man für ein gutes Schwimmtraining braucht

Neben einem Schwimmbecken mit 5 x 25m Bahnen und einem Nichtschwimmerbecken verfügt das Bad außerdem über eine Sauna. Wer es sportlich mag, kann hier auch am Aquafitness und diversen Schwimmkursen teilnehmen.

Ausstattung 25-m-Becken

Trockensauna

Nichtschwimmerbecken mit Rutsche

Informationen, Adresse und Öffnungszeiten

Kartenansicht Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© Elke A. Jung-Wolf/BBB Berliner Schwimmbäder im Überblick Spaßbaden, Sportschwimmen oder im Freien die Bahnen ziehen: Die Berliner Hallen- und Freibäder mit Hinweisen zu Ausstattung, Preisen und Öffnungszeiten. mehr

© dpa Sommer in Berlin Parks, Seen, Freiluftkinos, Strandbars und Open-Air-Veranstaltungen: Um Sommer und Sonne in vollen Zügen zu genießen, verlagern Berliner:innen das Leben kurzerhand nach draußen. mehr