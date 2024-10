Schwimmhalle Finckensteinallee

Dieses Schwimmbad in Berlin-Lichterfelde, das zum Bezirk Steglitz, ist ein großartiger Ort für Sportler und Besucher, die nach einem Tag im Büro ein Workout suchen, um sich zu entspannen. Es gibt keinen Nichtschwimmerbereich, was erklärt, warum die Kundschaft hier hauptsächlich aus Erwachsenen besteht. Das Schwimmbad ist eines der modernsten in Berlin und wurde 2014 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet.