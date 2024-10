Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park

Dieses Schwimmbad in der Nähe des Ernst-Thälmann-Parks in Prenzlauer Berg bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr: Der S-Bahnhof Greifswalder Straße ist nur ein paar Schritte entfernt. Entspanntes Schwimmen ist im 25-Meter-Becken möglich, Kinder können im Planschbecken planschen. Das Schwimmbad und die Sauna sind für Rollstuhlfahrer zugänglich.