Schwimmhalle Buch

© dpa

In der kälteren Jahreszeit zieht es Schwimmer und Saunagänger aus dem Norden Berlins in das Hallenbad in Buch

Das Hallenschwimmbad in Buch verfügt nicht nur über ein 25-Meter-Becken, sondern auch über einen Saunagarten mit Blockhaussauna und Kalttauchbecken. Das Schwimmbad bleibt in den Sommermonaten geschlossen.

Informationen, Adresse und Öffnungszeiten

Kartenansicht Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Verkehrsanbindungen Bus Karower Chaussee 150 158 N58 Theodor-Brugsch-Str. 150 158 N58



Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Freibäder Vom Wannsee in Zehlendorf bis zum Badeschiff in der Spree: Freibäder, Strandbäder und Sommerbäder in Berlin sorgen bei sommerlicher Hitze für Abkühlung. mehr

© dpa Sommer in Berlin Parks, Seen, Freiluftkinos, Strandbars und Open-Air-Veranstaltungen: Um Sommer und Sonne in vollen Zügen zu genießen, verlagern Berliner:innen das Leben kurzerhand nach draußen. mehr