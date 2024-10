Kombibad Mariendorf

Das Hallenbad bietet neben Schwimmkursen auch Aquafitness an. In den Sommermonaten kann es nur von Schulen, Vereinen und Kursen genutzt werden. Dann wird jedoch das Freibad für die breite Bevölkerung geöffnet und bietet mit zwei großen Schwimmbecken und Wasserrutschen Badespaß für alle großen und kleinen Gäste an.



Hinweis: Aufgrund eines Brandes ist das Bad zur Zeit geschlossen. Eine Grundsanierung findet voraussichtlich ab September 2024 statt.