Strandbad Lübars

Im nördlichen Teil Berlins gelegen, ist das Strandbad in Lübars, das zu Berlin-Reinickendorf gehört, zieht das ganze Jahr über Naturliebhaber und Badegäste an. Nach einem Sprung ins kühle Nass des Ziegeleisee, können die Besucher am Sandstrand oder auf der Liegewiese Sonne tanken. Das Strandbad bietet auch einen Sprungturm, verschiedene Wasserrutschen, einen Kinderspielplatz und ein Restaurant. Im Sommer finden hier verschiedene Musik- und Sportveranstaltungen statt.