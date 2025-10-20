Aktuelle Sprache: Deutsch

Spandauer Winterwaldlauf

18. Januar 2026

Sportschuhe

Symbolbild: Sportschuhe von Läufern Photo: Jochen Luebke

© dpa

Zum 54. Mal treffen sich Laufbegeisterte zum Spandauer Winterwaldlauf im Spandauer Stadtforst.

Es gibt verschiedene Läufe, angefangen vom Kinderlauf mit 640 Metern oder 1,5 Kilometern bis zum 10-Kilometer-Lauf. Dazwischen liegen Wahlmöglichkeiten von 2,5 Kilometern, 5 Kilometern, 7,5 Kilometern oder der längsten Strecke: 10 km. Alle Strecken führen ausschließlich über natürlichen Waldboden und Waldwege. Nach dem Lauf erhalten die Teilnehmenden den beliebten After Run Tee und die Soforturkunden im Vereinsheim des VfV Spandau ca. 800 Meter vom Start entfernt. Für die Sieger:innen jeder Laufstrecke gibt es ein kleines Präsent.

Auf einen Blick

Event
Spandauer Winterwaldlauf
Termin
18. Januar 2026
Start und Ziel
In der Nähe von Pappel-/Merianweg
Startzeit
10:00 Uhr für Kinder bis Jahrgang 2017, alle anderen 10:30 Uhr
Startgebühr
8 € bis Jahrgang 2007, für alle anderen 12 €

Vereinsheim des VfV Spandau

Adresse
Helen-Keller-Weg 11
13587 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 20. Oktober 2025