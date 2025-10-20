© dpa
Zum 54. Mal treffen sich Laufbegeisterte zum Spandauer Winterwaldlauf im Spandauer Stadtforst.
Es gibt verschiedene Läufe, angefangen vom Kinderlauf mit 640 Metern oder 1,5 Kilometern bis zum 10-Kilometer-Lauf. Dazwischen liegen Wahlmöglichkeiten von 2,5 Kilometern, 5 Kilometern, 7,5 Kilometern oder der längsten Strecke: 10 km. Alle Strecken führen ausschließlich über natürlichen Waldboden und Waldwege. Nach dem Lauf erhalten die Teilnehmenden den beliebten After Run Tee und die Soforturkunden im Vereinsheim des VfV Spandau ca. 800 Meter vom Start entfernt. Für die Sieger:innen jeder Laufstrecke gibt es ein kleines Präsent.
