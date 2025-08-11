Berliner Straßenlauf - Die Generalprobe

Beim Berliner Straßenlauf, der auch "Die Generalprobe" (für den Berlin-Marathon) genannt wird, nehmen tausende Laufbegeisterte teil. Sie können damit ihre Ausdauer auf die Probe stellen. Zur Auswahl stehen zwei Distanzen: ein Viertelmarathon mit 10,5 km und ein Halbmarathon mit 21 km, bei dem zwei Runden durch die Berliner Kieze in Steglitz, Zehlendorf und Wilmersdorf absolviert werden. Die Teilnehmenden passieren dabei die ikonischen Meilensteine Bierpinsel und Steglitzer Kreisel.

Kinder können ganz am Anfang ihr Können auf Strecken zwischen 500 - 1.000 m unter Beweis stellen.

Am Rüdesheimer Platz befindet sich die Cheering Zone.