Berliner Straßenlauf - Die Generalprobe

24. August 2025

Vier Wochen vor dem Berlin-Marathon können Lauffans beim Berliner Straßenlauf ihre eigene Laufleistung überprüfen.

Beim Berliner Straßenlauf, der auch "Die Generalprobe" (für den Berlin-Marathon) genannt wird, nehmen tausende Laufbegeisterte teil. Sie können damit ihre Ausdauer auf die Probe stellen. Zur Auswahl stehen zwei Distanzen: ein Viertelmarathon mit 10,5 km und ein Halbmarathon mit 21 km, bei dem zwei Runden durch die Berliner Kieze in Steglitz, Zehlendorf und Wilmersdorf absolviert werden. Die Teilnehmenden passieren dabei die ikonischen Meilensteine Bierpinsel und Steglitzer Kreisel.
Kinder können ganz am Anfang ihr Können auf Strecken zwischen 500 - 1.000 m unter Beweis stellen.
Am Rüdesheimer Platz befindet sich die Cheering Zone.

Strecke

Der Start befindet sich auf der Schloßstraße (Steglitz), hinter der Kreuzung Schloßstraße / Ahornstraße. Die Strecke führt auf einem 10,5-km-Rundkurs, der zweimal zu durchlaufen ist, durch die Bezirke Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Auf einen Blick

Event
Berliner Straßenlauf 2025
Beginn
24. August 2025
Start und Ziel
Schloßstraße (Steglitz)
Startzeit
9.00 Uhr
Startgebühr
25,00 - 38,00 Euro

Schloßstraße

Adresse
Schloßstraße 20
12163 Berlin

Verkehrsanbindungen

