Berliner Valentinslauf

Der Valentinslauf in den Gärten der Welt ist eine relativ neue Erweiterung des Berliner Laufkalenders: 2022 findet der Paarlauf zum zweiten Mal statt.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Veranstaltungen sind unter Hygieneauflagen erlaubt. In Innenräumen gilt in den meisten Fällen die 2G Plus-Regel. Tanzveranstaltungen sind verboten. Weitere Informationen »

Ob beste Freunde, Liebespaare oder Eltern-Kind-Gespanne: Beim Valentinslauf wird gemeinsam gelaufen. Die Strecke führt durch die herrlichen Gärten der Welt und punktet mit asphaltierten Wegen ohne Höhenmeter. Sportler können zwischen einem 5 und 10 Kilometer-Lauf wählen. Der Eintritt in die Gärten der Welt ist im Startgeld inklusive. Alle Läuferinnen und Läufer erhalte eine Urkunde mit Erinnerungsmedaille. Der kalten Jahreszeit entsprechend wartet bei der Zielverpflegung sogar Glühwein auf die Sportler.

© dpa

14. Februar 2022

Der Valentinstag am 14. Februar ist der traditionelle Tag der Verliebten. Wer die Liebe an diesem besonderen Tag feiern möchte, findet in Berlin dazu einige Veranstaltungen. mehr