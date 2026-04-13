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Berliner Laufkalender 2026
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Beim ersten Saucony BLN 10K wird das Tempelhofer Feld zu einer großen Laufbühne. Das 10-Kilometer-Event steht für Bewegung, Community und die Stadt.
Zu den Teilstrecken des Laufes zählen die Start- und Landebahnen des ehemaligen Flughafens Tempelhof und dessen historisches Vorfeld, auf dem früher die Flugzeuge standen. Der ikonische und denkmalgeschützte Hangar 6 ist sogleich Ziel und Wechselbereich für die Staffeln des Saucony BLN 10K. Das Laufsportevent wird von satten DJ Beats und urbanem Lifestyle mit Drinks und Street Food begleitet, wodurch eine außergewöhnliche Atmosphäre entsteht.
Die Strecke des Saucony BLN 10K ist ein Rundkurs auf dem Tempelhofer Feld von fünf Kilometern, der zweimal absolviert wird. Start und Ziel liegen auf dem historischen Vorfeld. Die Ziellinie befindet sich im Hangar.
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