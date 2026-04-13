Zu den Teilstrecken des Laufes zählen die Start- und Landebahnen des ehemaligen Flughafens Tempelhof und dessen historisches Vorfeld, auf dem früher die Flugzeuge standen. Der ikonische und denkmalgeschützte Hangar 6 ist sogleich Ziel und Wechselbereich für die Staffeln des Saucony BLN 10K. Das Laufsportevent wird von satten DJ Beats und urbanem Lifestyle mit Drinks und Street Food begleitet, wodurch eine außergewöhnliche Atmosphäre entsteht.