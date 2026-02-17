Berliner Tafellauf

2026 sind insgesamt sieben Laufgruppen und die Berliner Tafel selber involviert, die an den Startpunkten die Koordination übernehmen.
- Brandenburger Tor (Strecke ca. 7-7,5KM) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
- Rathaus Pankow (Strecke ca. 8-8,5 KM) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
- Eingang ICC (direkt bei S-Bahn Messe Nord /ZOB) (Strecke max. 8 KM lang) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
- Kleistpark (direkt vorm Kammergericht) (Strecke 7-7,5 KM) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
- S-Bahnhof Lichtenberg (Achtung: Strecke ca. 14KM) – Treffpunkt 8:50(!) Uhr
- Brücke Ernst-Ruska-Ufer / Ecke Hermann-Dorner-Allee (Achtung: Strecke ca. 21km lang) – Treffpunk 7:50 Uhr
Die Wandernden treffen sich um 9:50 Uhr am S-Bahnhof Tiergarten (ca. 4-4,5KM).