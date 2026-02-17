Aktuelle Sprache: Deutsch

Berliner Tafellauf

21. Februar 2026

Berliner Tafellauf - Start Brandenburger Tor

Teilnehmende vom Berliner Tafellauf versammeln sich zum Start vor dem Brandenburger Tor.

© Denise Kümperling

Bereits zum fünften Mal findet der Berliner Tafellauf statt. Die Teilnehmenden starten an verschiedenen Startpunkten mit unterschiedlichen Distanzen.

Der Spendenlauf wurde 2021 ins Leben gerufen. Beim gemeinsamen Lauferlebnis bringen die Teilnehmenden geeignete Spenden wie Lebensmittel und Hygieneprodukte mit zu den Startpunkten und bringen diese (mit Transportunterstützung) zur Zentrale der Berliner Tafel auf dem Berliner Großmarkt. Der Berliner Tafellauf ist ein inklusiver Lauf, bei dem das Miteinander im Vordergrund steht. Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Alle Gruppen kommen ungefähr zeitgleich ins Ziel. Nach Erfrischung und Danksagung bietet die Tafelgründerin Sabine Werth noch eine Führung durch die Berliner Tafel an.

Folgende Startpunkte stehen zur Auswahl

2026 sind insgesamt sieben Laufgruppen und die Berliner Tafel selber involviert, die an den Startpunkten die Koordination übernehmen.

  • Brandenburger Tor (Strecke ca. 7-7,5KM) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
  • Rathaus Pankow (Strecke ca. 8-8,5 KM) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
  • Eingang ICC (direkt bei S-Bahn Messe Nord /ZOB) (Strecke max. 8 KM lang) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
  • Kleistpark (direkt vorm Kammergericht) (Strecke 7-7,5 KM) – Treffpunkt um 9:50 Uhr
  • S-Bahnhof Lichtenberg (Achtung: Strecke ca. 14KM) – Treffpunkt 8:50(!) Uhr
  • Brücke Ernst-Ruska-Ufer / Ecke Hermann-Dorner-Allee (Achtung: Strecke ca. 21km lang) – Treffpunk 7:50 Uhr
Die Wandernden treffen sich um 9:50 Uhr am S-Bahnhof Tiergarten (ca. 4-4,5KM).

Auf einen Blick

Event
Berliner Tafellauf
Startpunkte und Zielpunkt
Startpunkte: Brandenburger Tor, Ostkrone, Rathaus Pankow, ICC, S-Bahnhof Lichtenberg, Kleistpark, S Bahnhof Tiergarten (Walking/Wandern)
Ziel (ca.11 Uhr): Geschäftsstelle und Logistikzentrum der Berliner Tafel in der Beusselstraße (Großmarkt)
Startgebühr
Kostenlos
Anmeldung
Anmeldung auf der Webseite
Beginn
21. Februar 2026
Startzeit
Je nach Startpunkt

Ziel Geschäftsstelle und Logistikzentrum der Berliner Tafel

Adresse
Beusselstr. 44
10553 Berlin

Verkehrsanbindungen

