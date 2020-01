Weihnachtsaktionen in den Berliner Einkaufscentern

Auch im Der Clou gibt es ein paar Weihnachtstermine. Am 6. Dezember zwischen 13 und 17 Uhr ist der Nikolaus zu Besuch in das Einkaufszentrum und verteilt Süßigkeiten. Am 8. Dezember stehen ein Zuckerstangen-Walk-Act und Christmas-Pop mit Iza Höll auf dem Programm. Am 14. Dezember kommen eine lebende Schneekugel und der Weihnachtsmann vorbei. Auch am 21. und am 22. Dezember ist der Weihnachtsmann zu Gast.