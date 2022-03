Søstrene Grene expandiert nach Berlin-Steglitz

Am Freitag, den 8. April 2022 kommt in der Schlossstraße 30 in Berlin-Steglitz eine neue Filiale der dänischen Kette Søstrene Grene hinzu.Das Angebot der dänischen Einzelhandelskette an skandinavischem Interior Design umfasst Wohnaccessoires, Möbel, Hobby- und DIY-Artikel wie Farben oder Wolle, Küchenaccessoires, Kerzen und Servietten, Partybedarf, Geschenkverpackungen, Schreibwaren, Kinderinterieur und Spielzeug.Die Verkaufsfläche von 746 Quadratmetern verteilt sich auf zwei Ebenen (EG und 1. OG).