Agnona eröffnet Men's Store auf dem Ku'damm

Am 4. Dezember 2021 hat das italienische Modelabel Agnona einen Flagship Store am Kurfürstendamm eröffnet. Das rund 60 Quadratmeter große Geschäft wurde von Architekt Christopher Burns gestaltet. Inspiration war laut Unternehmen der Stil einer eleganten, klassisch-modernen Wohnung in Mailand. Verkauft werden Mäntel, Jacken, Pullover und Hoodies, Hosen, Accessoires und mehr aus edlen Materialien wie Kaschmir, Alpakawolle und Lammfell. Ergänzt wird das Sortiment durch Wohnaccessoires und ausgewählte Düfte.