Stilwerk Berlin zieht in die Kant-Garagen

Die Marke Stilwerk will nach kurzer Pause wieder einen eigenen Standort in Berlin beziehen. Die unter dem Namen Stilwerk Berlin gebündelten Läden für Wohndesign im gehobenen Preissegment werden voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2022 in den denkmalgeschützten Kantgaragen in Charlottenburg eröffnen. Möbelhersteller, Inneneinrichter und Dienstleister beziehen rund 9500 Quadratmeter Fläche der Hochgarage. Ergänzt wird das Angebot durch Gastronomie, Eventflächen und ein Hotel. Die Hotelzimmer entstehen in der ehemaligen Werkstatthalle. Das alte Zuhause des Stilwerks, das sich ebenfalls in der Kantstraße befindet, wird mittlerweile unter dem Namen Living Berlin vermarktet.