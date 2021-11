Lego eröffnet Store in der Mall of Berlin

Am Donnerstag, den 2. Dezember 2021 eröffnet ein Lego-Store in der Mall of Berlin . Auf rund 250 Quadratmetern bietet der dänische Spielzeughersteller seine aktuellen Produktserien an. Besonderheiten sind die großen Spieltische im Store und die Pick-a-Brick-Wand. Die bunte Wand aus Legeosteinen hilft kleinen und großen Lego-Fans bei der Suche nach den passenden Klötzchen und Figuren.