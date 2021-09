Neu in Mitte: Männermode von Universal Works

Am 25. September 2021 hat in der Rosa-Luxemburg-Straße in Mitte ein Store des Modelabels Universal Works neu eröffnet. Die britische Marke unter der Ägide des Designers David Keyte konzentriert sich auf tragbare, gut geschnittene Männermode, die sich am Stil des Arbeitermilieus in Mittelengland orientiert. Verkauft werden die aktuellen Kollektionen des Labels. Dazu gehören neben Jacken, Mänteln, Hosen, Shirts und Westen auch Accessoires und Schuhe.