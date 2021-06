Levi’s eröffnet neuen Store in der Mall of Berlin

Fashion, Schuhe, Unterwäsche: Der Levi's-Store in der Mall of Berlin bietet neben der berühmten Jeanswear auch ein großes Accessoires-Angebot. Der Shop verfügt über eine Verkaufsfläche vom über 170 qm und befindet sich im 1. Obergeschoss des Shoppingcenters am Leipziger Platz in Berlin-Mitte.