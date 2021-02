Neue Futterhaus-Filiale in Weißensee eröffnet

Am 11. Februar 2021 eröffnete Das Futterhaus einen neuen Standort in Weißensee. Der Händler für Tierbedarf bietet eine breite Produktpalette an Futtermitteln und Zubehör.

© dpa

Ob Hund, Katze oder spannendes Reptil - Das Futterhaus verfügt über ein vielfältiges Sortiment für nahezu alle Arten von Haustieren. Zum Angebot gehören neben Zubehör für Hunde, Katzen und Nagetiere auch Spezialfutter, Aquaristikprodukte, Reitsportartikel und vieles mehr. Auch Kleintiere wie Mäuse, Kaninchen und Aquariumfische werden hier verkauft. Zudem verfügt die neue Futterhaus-Filiale über eine Futterbar, wo Kunden Leckerlies und Snacks individuell und auf ihre Haustiere abgestimmt zusammenstellen können.

