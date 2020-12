Frauenbuchhandlung «She Said» in Neukölln eröffnet

Am 10. Dezember 2020 eröffnete mit «She Said» eine neue Frauenbuchhandlung in Neukölln.

Der neue Buchshop « She Said » stellt ausschließlich Literatur von weiblichen und queeren Autor*innen aus. Ziel des Unternehmens ist es, nicht nur «Räume zu schaffen für Leute, die nicht überall Räume haben», sondern auch zu einem Ort für Gespräche zu werden. Mit der Gestaltung der Buchhandlung aus knalligen Farben und einer großen Fensterfront wollen die Betreiber eine einladende Atmosphäre erzeugen. Die Eröffnung eines kleinen Cafés zum Ende des Corona-Lockdowns soll das Angebot abrunden.

