Stoff & Stil eröffnet Selfmade Store in Tempelhof

Am Freitag, den 21. Februar 2020 feiert der Selfmade Store in der Tempelhofer Friedrich-Karl-Straße offiziell Neueröffnung. Auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern bietet der Shop eine große Auswahl aus über 2500 verschiedenen Stoffen sowie Garnen, Nähzubehör und Schnittmustern. Sechs Nähstationen stehen zur Verfügung. In der angeschlossenen Galerie sind DIY-Workshops, Flohmärkte, Ausstellungen und andere Events geplant. Hinter dem Konzept steckt das dänische Unternehmen Stoff & Stil. Der Selfmade Store befindet sich an der Kreuzung Friedrich-Karl-Straße / Tempelhofer Damm. Der U-Bahnhof Ullsteinstraße und das Shoppingcenter Tempelhofer Hafen befinden sich in unmittelbarer Nähe.