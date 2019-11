Aktiv Schuh eröffnet Shop im Forum Köpenick

Am Freitag, den 22. November 2019 eröffnet Aktiv Schuh eine weitere Filiale. Der neue Schuhladen befindet sich im Erdgeschoss des Forums Köpenick , an der Hauptmann-Statue in der Nebenmall. Zur Neueröffnung gibt spezielle Eröffnungsangebote, Popcorn, Sekt und ein Glücksrad. Aktiv Schuh verkauft Damenschuhe, Herrenschuhe, Kinderschuhe und Accessoires.