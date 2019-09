Vom 26. bis zum 28. September 2019 werden in der Lush-Filiale in der Friedrichstraße außer Seifen und Kosmetik auch Blumen und Pflanzen angeboten. Die Blumen sind saisonal und werden lokal bezogen. Damit will der Pop-up auf heimische Alternativen zu herkömmlichen Schnittblumen und Zimmerpflanzen hinweisen. Gebunden sind die Sträuße mit Garn, geschützt werden sie von zu hundert Prozent recyceltem Papier.