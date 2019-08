Lit Lab Pop-up Shop

Lit Lab Berlin kuratiert einen Summer Pop-up Shop, in dem es außer Wohndeko auch Mode, Keramik, Pflanzen, Schmuck, Accessoires und Schönes aus Papier gibt.

Der Pop-up Shop von Lit Lab Berlin in den Heckmann-Höfen in der Oranienburger Straße 32 hat vom 21. August bis zum 1. September 2019 geöffnet. Neben dem Verkauf verschiedener Produkte lokaler Designer und Maker stehen auch Workshops auf dem Programm. Lit Lab Berlin stellt individuelle Duftkerzen in wiederverwendbaren und nachfüllbaren Kerzenbehältern her. Die Kerzen selbst bestehen aus veganem Sojawachs.