Kauf Dich Glücklich mietet Fläche im Reuterkiez

Voraussichtlich im Sommer 2019 übernimmt die Kette Kauf Dich Glücklich einen 90 Quadratmeter großen Laden in Neukölln.

Klamotten, Accessoires und Wohndesign sind das Metier der Macher hinter Kauf Dich Glücklich. Wie das Branchenportal Propercity Berlin berichtet, hat die Cityjung Immobilien Berlin ihnen eine Ladenfläche im Reuterkiez vermittelt. Auf 90 Quadratmetern sollen ab Sommer 2019 in der Reuterstraße 29-30 die Tops, Jacken, Hosen, Schuhe und vielen anderen Produkte der Marke an die Frau bzw. an den Mann gebracht werden.