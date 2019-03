Neue Thalia-Filiale am Leipziger Platz

Am Donnerstag, den 28. März 2019 eröffnet in der Mall of Berlin eine Dependance der Buchladenkette Thalia. Die neue Filiale befindet sich im 2. Obergeschoss des Shoppingcenters nahe des Potsdamer Platzes, zwischen Fast Forward und Top Two. Thalia verkauft neben Büchern auch Hörbücher, Grußkarten, Geschenkartikel und mehr.