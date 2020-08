NochMall - Kaufhaus für Gebrauchtwaren der Berliner Stadtreinigung

Im Kaufhaus der BSR werden Waren aller Art angeboten, die Berliner in den BSR-Recyclinghöfen in Reinickendorf und Zehlendorf sowie in der «NochMall» selbst abgeben können. Das Projekt soll dafür sorgen, dass noch gut erhaltene Dinge wiederverwendet werden.

© BerlinOnline/Anne-Kathrin Heier

Bürger können gut erhaltene Dinge wie Möbelstücke, Kleidung, Geschirr, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Bücher selbst für die «NochMall» bereitstellen. Auf einer Verkaufsfläche von 2 500 Quadratmetern werden diese dann wieder zum Verkauf angeboten. Mit dem Warenhaus möchte die BSR ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz leisten. Nach eigenen Angaben werden mit der «NochMall» keine Gewinne erwirtschaftet, sondern lediglich Betriebskosten gedeckt.

Das Sortiment



Haushaltswaren: Prozellan, Vasen, Geschirr

Prozellan, Vasen, Geschirr Möbel: Regale, Kommoden, Sofas, Stühle

Regale, Kommoden, Sofas, Stühle Medien: Bücher, CDs, PC-Spiele

Bücher, CDs, PC-Spiele Spielsachen

Elektrogeräte und vieles mehr. In der «NochMall» können folgende Waren abgegeben und erworben werden:und vieles mehr.

Karte Zum Stadtplan

Adresse Auguste-Viktoria-Allee 99 13403 Berlin Zum Stadtplan Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr Nahverkehr Bus 0.1 km Berlin, Auguste-Viktoria-A./Humboldtstr. 122 M21

Berlin, Auguste-Viktoria-A./Humboldtstr. 0.4 km Berlin, Pfahlerstr. M21

Berlin, Pfahlerstr. 0.4 km Berlin, Von-der-Gablentz-Str. 122 M21

Berlin, Von-der-Gablentz-Str.

