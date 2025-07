Flohmarkt auf dem Winterfeldplatz

Ab dem 27. Juli 2025 verwandelt sich der Winterfeldtplatz im lebendigen Nollendorfkiez regelmäßig in ein Paradies für Trödelfans, Schatzsucher und Flaneure. Der neue Flohmarkt Winterfeldplatz findet ab diesem Datum jeden letzten Sonntag im Monat, zunächst bis Oktober 2025, statt.



Zwischen 11 und 16 Uhr bietet der Markt nicht nur Gelegenheit an bis zu 60 Ständen, in nostalgischen Fundstücken, Büchern, Kleidung oder Designobjekten zu stöbern, sondern auch, den Sonntag entspannt unter freiem Himmel und in dem beliebten Regenbogen-Kiez zu genießen. Die Öffnungszeiten machen ihn besonders attraktiv für alle, die den Tag ruhig beginnen und dennoch nichts verpassen möchten.