NK Flohmarkt am Kranoldplatz

An vielen Sonntagen von Mitte März bis November verwandelt sich der Kranoldplatz in einen Ort für Trödelfans.



Bei diesem Kunst- und Gebrauchtwarenmarkt bieten die Aussteller:innen allerhand Second Hand, Trödel, Vintage Kleidung, Sammelobjekte, kunstgewerbliche Gegenstände und gebrauchte Gegenstände des täglichen Lebens an.