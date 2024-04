Am 28. April 2024 findet der erste "Friendly Flohmarkt" in Kreuzberg statt. Nach dem Auftakt können Berlinerinnen und Berliner an jedem letzten Sonntag im Monat im Jules B-Part von 11 bis 17 Uhr an bis zu 40 Ständen auf dem großzügigen Außengelände nach Herzenslust stöbern, feilschen und natürlich einkaufen. Angeboten werden vor allem um Kleidung, Schuhe, Accessoires und Interieur. Kombiniert mit Musik, Streetfood und eisgekühlten Getränken laden die Veranstalter anschließend in den Biergarten dazu ein, den Sonntag gemeinsam ausklingen zu lassen.