The Vinyl Market ist eine jährlich stattfindende Plattenbörse. An den Verkaufsständen sind rund 50 Musiklabels vertreten. Private Verkäufer:innen von Second-Hand-Ware, Hersteller:innen von Schallplattenmöbeln, Zubehör, Accessoires, Rave Fashion und mehr sind ebefalls vertreten. Musikalische Untermalung durch von Vinyl Only DJs, Panel Talks mit Musikprofis und eine Vinyl Cover Ausstellung stehen auch auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort: Tattoo Artists und Food Trucks.