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Beauty Jungle - Mädelsflohmarkt

18. April 2026

Weiberkram

© Weiberkram

Der Beauty Jungle - Mädelsflohmarkt im Cank Berlin bringt frischen Wind in den Kleiderschrank.

Wer erhebliche Mängel in Sachen Auswahl und Vielfalt seiner Garderobe feststellt, kann beim Beauty Jungle-Mädelsflohmarkt seiner Einkaufslust in vollen Zügen nachgehen. Im Cank Berlin in Neukölln wechseln Klamotten, Vintagemode, Second-Hand-Schmuckstücke und Handmade-Schätze zu neuen glücklichen Besitzerinnen. Auf rund 2.000 qm entsteht eine riesige Erlebniswelt aus Fashion, Beauty und Lifestyle. Dazu gibt es Festivalstimmung mit Chillarea zum Abschalten, Pole Dance, Mystery Boxes, DJ-Musik, Drinks und Snacks. Für das besondere Styling warten Kreative mit Tattoo und Piercing, Make-Up und Hairstyling auf Interessierte. Auch Kinder werden sich nicht langweilen. Für sie gibt es eine Bastelecke und Kinderschminken.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Beauty Jungle - Mädelsflohmarkt
Location
Cank Berlin
Beginn
18. April 2026 14:00 Uhr
Ende
18. April 2026 18:00 Uhr
Eintritt
6 Euro, Kinder frei bis 10 Jahre

Cank Berlin auf dem Stadtplan

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Adresse
Karl-Marx-Straße 95
12043 Berlin

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Aktualisierung: 14. April 2026