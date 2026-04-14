Wer erhebliche Mängel in Sachen Auswahl und Vielfalt seiner Garderobe feststellt, kann beim Beauty Jungle-Mädelsflohmarkt seiner Einkaufslust in vollen Zügen nachgehen. Im Cank Berlin in Neukölln wechseln Klamotten, Vintagemode, Second-Hand-Schmuckstücke und Handmade-Schätze zu neuen glücklichen Besitzerinnen. Auf rund 2.000 qm entsteht eine riesige Erlebniswelt aus Fashion, Beauty und Lifestyle. Dazu gibt es Festivalstimmung mit Chillarea zum Abschalten, Pole Dance, Mystery Boxes, DJ-Musik, Drinks und Snacks. Für das besondere Styling warten Kreative mit Tattoo und Piercing, Make-Up und Hairstyling auf Interessierte. Auch Kinder werden sich nicht langweilen. Für sie gibt es eine Bastelecke und Kinderschminken.