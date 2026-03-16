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Trödelmarkt im Tierheim Berlin

21. und 22. März 2026

  • Tierheim Berlin

    © dpa

  • Nostalgie-Flohmarkt im Tierheim

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    Miriam preist zwei Tierfiguren aus Bleikristall auf dem traditionellen Trödelmarkt im Tierheim in Berlin an.

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    Hundedame Kiki wird auf dem traditionellen Trödelmarkt im Tierheim in Berlin von ihrem Frauchen mit einer Stoff-Ente beschenkt.

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    Zwei Porzellan-Dackel warten auf dem traditionellen Trödelmarkt im Tierheim in Berlin auf einen Käufer.

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    Verschiedene Tierfiguren werden auf dem traditionellen Trödelmarkt im Tierheim in Berlin zum Kauf angeboten.

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    Teller mit Tiermotiven werde auf dem traditionellen Trödelmarkt im Tierheim in Berlin zum Kauf angeboten.

Beim traditionellen Trödelmarkt im Tierheim Berlin in Falkenberg können Besucher wieder stöbern, feilschen und kaufen.

An zahlreichen Ständen werden Kindersachen, Secondhand-Mode für Kinder und Erwachsene, antike Fundstücke, Bücher und Technik angeboten, aber auch eine Menge Produkte für den Tierbedarf. Kaffee und Kuchen ermöglichen eine Stärkung der Besucher:innen für die nächste Schnäppchensuche. Zwischendurch werden Führungen durch das Tierheim organisiert. Das gesamte Angebot wird von Tierfreunden für den guten Zweck gespendet. Der Erlös der Trödelmärkte kommt vollständig den Tieren im Tierheim Berlin zugute.

Auf einen Blick

Event
Trödelmarkt im Tierheim Berlin
Termine 2026
21. und 22. März, 10. und 11. Oktober 2026
Location
Tierheim Berlin
Beginn
21. März 2026
Ende
22. März 2026
Öffnungszeiten
11 bis 16 Uhr
Eintritt
Frei

Tierheim Berlin

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Adresse
Hausvaterweg 39
13057 Berlin

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Aktualisierung: 16. März 2026