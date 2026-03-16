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Flohmärkte in Berlin: Trödelmärkte der Stadt
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Beim traditionellen Trödelmarkt im Tierheim Berlin in Falkenberg können Besucher wieder stöbern, feilschen und kaufen.
An zahlreichen Ständen werden Kindersachen, Secondhand-Mode für Kinder und Erwachsene, antike Fundstücke, Bücher und Technik angeboten, aber auch eine Menge Produkte für den Tierbedarf. Kaffee und Kuchen ermöglichen eine Stärkung der Besucher:innen für die nächste Schnäppchensuche. Zwischendurch werden Führungen durch das Tierheim organisiert. Das gesamte Angebot wird von Tierfreunden für den guten Zweck gespendet. Der Erlös der Trödelmärkte kommt vollständig den Tieren im Tierheim Berlin zugute.
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