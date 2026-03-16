Trödelmarkt im Tierheim Berlin

An zahlreichen Ständen werden Kindersachen, Secondhand-Mode für Kinder und Erwachsene, antike Fundstücke, Bücher und Technik angeboten, aber auch eine Menge Produkte für den Tierbedarf. Kaffee und Kuchen ermöglichen eine Stärkung der Besucher:innen für die nächste Schnäppchensuche. Zwischendurch werden Führungen durch das Tierheim organisiert. Das gesamte Angebot wird von Tierfreunden für den guten Zweck gespendet. Der Erlös der Trödelmärkte kommt vollständig den Tieren im Tierheim Berlin zugute.