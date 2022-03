Trödelmarkt Hermann-Ehlers-Platz

In Geschäften, Malls und Einkaufzentren besteht FFP2-Maskenpflicht. Weitere Informationen »

Der kleine Trödelmarkt auf dem Hermann-Ehlers-Platz im Zentrum des Stadtteils Steglitz bietet unter anderem Kitsch, Kunst, Tonträger, Taschen, gebrauchte Kleidung, Haushaltswaren und Nippes an. Die Flohmarktbesucher können dort jeden Sonntag zwischen 8 und 16 Uhr unter den großen Platanen auf dem Platz schlendern und stöbern.

Wer Glück hat, findet auch das eine oder andere Schnäppchen auf dem Flohmarkt - vom Silberbesteck mit Spuren der Zeit bis zur Designerhandtasche mit genau der richtigen Menge an Patina. Wer weitershoppen will: Der Hermann-Ehlers-Platz liegt direkt an der Einkaufsmeile Schloßstraße mit seinen vielen Geschäften, Warenhäusern und Shopping Malls.