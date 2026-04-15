Krempel de Luxe Flohmarkt

10. Mai 2026

Krempel de Luxe Flohmarkt

Ein Kind betrachtet auf einem Flohmarktstand Modeschmuck.

© Claudia Knobloch

Zweimal im Jahr findet im Garten der denkmalgeschützten Inspektor Villa in Berlin-Wedding der Krempel de Luxe Flohmarkt statt.

An den rund 25 Ständen, die im Garten unter blühenden Bäumen und Büschen aufgestellt werden, bieten Privatpersonen allerhand Schätze. Neben Alltagsgegenständen wie Geschirr, Dekoartikeln und Haushaltswaren, sowie Secondhand-Kleidung, Modeschmuck und Medien, suchen Erbstücke und Kurioses ein neues Zuhause. Der ehrenamtlich organisierte Nachbarschafts-Flohmarkt findet bei überwiegend schönem Wetter statt.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Krempel de Luxe
Termine 2026
10. Mai und 13. September 2026
Location
Inspektor Villa in Wedding
Beginn
10. Mai 0006 10:00 Uhr
Ende
10. Mai 0026 16:00 Uhr
Eintritt
Frei

Inspektor Villa auf dem Stadtplan

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Adresse
Gerichtstraße 36
13347 Berlin

Verkehrsanbindungen

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