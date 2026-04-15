Krempel de Luxe Flohmarkt

An den rund 25 Ständen, die im Garten unter blühenden Bäumen und Büschen aufgestellt werden, bieten Privatpersonen allerhand Schätze. Neben Alltagsgegenständen wie Geschirr, Dekoartikeln und Haushaltswaren, sowie Secondhand-Kleidung, Modeschmuck und Medien, suchen Erbstücke und Kurioses ein neues Zuhause. Der ehrenamtlich organisierte Nachbarschafts-Flohmarkt findet bei überwiegend schönem Wetter statt.