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Flohmärkte in Berlin
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Zweimal im Jahr findet im Garten der denkmalgeschützten Inspektor Villa in Berlin-Wedding der Krempel de Luxe Flohmarkt statt.
An den rund 25 Ständen, die im Garten unter blühenden Bäumen und Büschen aufgestellt werden, bieten Privatpersonen allerhand Schätze. Neben Alltagsgegenständen wie Geschirr, Dekoartikeln und Haushaltswaren, sowie Secondhand-Kleidung, Modeschmuck und Medien, suchen Erbstücke und Kurioses ein neues Zuhause. Der ehrenamtlich organisierte Nachbarschafts-Flohmarkt findet bei überwiegend schönem Wetter statt.
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