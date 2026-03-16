Private Verkäufer:innen verhökern auf dem großen Karower Familien-Flohmarkt aussortierte und selbstgemachte Produkte, wie Kleidung, Spielzeug, Möbel und antike Fundstücke. Seit über 10 Jahren freuen sich Flohmarktfans auf die Gelegenheit, durch die Achillesstraße in Weißensee zu schlendern und in der Ware zu stöbern. Zwischendurch können sich diese an den Foodtrucks mit köstlichen Speisen laben. Kinder, die Spaß haben wollen, toben auf der Hüpfburg oder lassen sich kreativ schminken.