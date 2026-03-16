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Flohmärkte in Berlin
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Der Familien-Flohmarkt im Berliner Ortsteil Karow findet mit rund 180 Ständen drei Mal im Jahr statt.
Private Verkäufer:innen verhökern auf dem großen Karower Familien-Flohmarkt aussortierte und selbstgemachte Produkte, wie Kleidung, Spielzeug, Möbel und antike Fundstücke. Seit über 10 Jahren freuen sich Flohmarktfans auf die Gelegenheit, durch die Achillesstraße in Weißensee zu schlendern und in der Ware zu stöbern. Zwischendurch können sich diese an den Foodtrucks mit köstlichen Speisen laben. Kinder, die Spaß haben wollen, toben auf der Hüpfburg oder lassen sich kreativ schminken.
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