Karower Familien-Flohmarkt

03. Mai 2026

Trödel (Symbolbild)

Eine Flohmarktbesucherin probiert Sonnenbrillen.

© dpa

Der Familien-Flohmarkt im Berliner Ortsteil Karow findet mit rund 180 Ständen drei Mal im Jahr statt.

Private Verkäufer:innen verhökern auf dem großen Karower Familien-Flohmarkt aussortierte und selbstgemachte Produkte, wie Kleidung, Spielzeug, Möbel und antike Fundstücke. Seit über 10 Jahren freuen sich Flohmarktfans auf die Gelegenheit, durch die Achillesstraße in Weißensee zu schlendern und in der Ware zu stöbern. Zwischendurch können sich diese an den Foodtrucks mit köstlichen Speisen laben. Kinder, die Spaß haben wollen, toben auf der Hüpfburg oder lassen sich kreativ schminken.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Karower Familien-Flohmarkt 2026
Termine
03. Mai, 5. Juli und 6. September 2026
Öffnungszeiten
10 bis 16 Uhr
Eintritt
Frei
Kontakt
+49 151 22758970
Location
Achillesstraße
Beginn
3. Mai 2026

Karower Familien-Flohmarkt

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Adresse
Achillesstraße 55
13125 Berlin

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