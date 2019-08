An der Joachimsthaler Straße, wo früher das Beate Uhse Museum war, entstand bis Ende des Jahres 2018 ein Neubau, der teils Shoppingcenter und teils Bürogebäude ist. Das Zoom ist ein Komplex mit sieben Stockwerken: In den vier unteren Etagen sind Shops und Restaurants eingezogen, die oberen Stockwerke werden als Büros vermietet. Hauptmieter des Gebäudes ist die irische Modekette Primark - die Filiale hat am 18. Oktober 2018 Eröffnung gefeiert.