Das erste Einkaufszentrum in Moabit bietet einen Mix aus Mode und Accessoires, Technik und Dienstleistungen.

Fertigstellung im Sommer 2018

Errichtet wurde das Schultheiss Quartier vom Projektentwickler HGHI, der bereits für den Bau der Mall of Berlin am Leipziger Platz verantwortlich war. Eröffnet wurde das Schulheiss Quartier in Form eines sogenannten Soft Openings. Die erste Geschäfte - darunter Media Markt, Deichmann, Ernsting’s Family und die Drogeriekette dm - haben am Donnerstag, den 16. August 2018 zum ersten Mal ihre Türen aufgemacht.