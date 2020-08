Unmittelbar neben dem Forum Steglitz bietet das Schloss-Straßen-Center rund 30 Fachgeschäfte auf drei Ebenen.

Eins von vier Einkaufszentren in der Schloßstraße

Im Parkhaus stehen Besuchern 365 Stellflächen zur Verfügung. Das Einkaufszentrum ist aber auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen: Es liegt direkt am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz, der S-Bahnhof Feuerbachstraße ist nur fünf Minuten entfernt. Auch viele Busse halten in der Nähe. Das Schloss-Straßen-Center ist das kleinste der vier Einkaufszentren in der Schloßstraße.