Queer Day Market

14. Juni 2026

Drag Queens schminken sich

Symbolbild: Drei Drag Queens tragen Lippenstift auf.

© dpa

Der Festsaal Kreuzberg verwandelt sich in einen lebendigen Treffpunkt für queere Kreativität, Community und unabhängige Labels.

Über 100 kuratierte Stände laden dazu ein, Mode, Kunst, Vintage-Schätze und einzigartige Lifestyle-Produkte von LGBTQ+-geführten Brands und Kreativen aus Berlin und darüber hinaus zu entdecken. Dazu erwarten die Besucher:innen Street Food aus aller Welt, Drinks, Free Drag Show, DJs & Line Dance sowie interaktive Workshops und Pop-ups in einer offenen, energiegeladenen Atmosphäre. Ob zum Shoppen, Vernetzen oder einfach für einen besonderen Sommertag mit der Community – der Queer Day Market verspricht ein Erlebnis weit über den klassischen Marktbesuch hinaus. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt es sich, Tickets frühzeitig zu sichern. Der Markt wird von That Gay Creation organisiert.

Auf einen Blick

Designmarkt
Queer Day Market
Location
Festsaal Kreuzberg
Beginn
14. Juni 2026 12:00 Uhr
Ende
14. Juni 2026 21:00 Uhr
Eintritt
3 Euro

Festsaal Kreuzberg

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Adresse
Am Flutgraben 2
12435 Berlin

Verkehrsanbindungen

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