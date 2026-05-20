Über 100 kuratierte Stände laden dazu ein, Mode, Kunst, Vintage-Schätze und einzigartige Lifestyle-Produkte von LGBTQ+-geführten Brands und Kreativen aus Berlin und darüber hinaus zu entdecken. Dazu erwarten die Besucher:innen Street Food aus aller Welt, Drinks, Free Drag Show, DJs & Line Dance sowie interaktive Workshops und Pop-ups in einer offenen, energiegeladenen Atmosphäre. Ob zum Shoppen, Vernetzen oder einfach für einen besonderen Sommertag mit der Community – der Queer Day Market verspricht ein Erlebnis weit über den klassischen Marktbesuch hinaus. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt es sich, Tickets frühzeitig zu sichern. Der Markt wird von That Gay Creation organisiert.