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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Der Festsaal Kreuzberg verwandelt sich in einen lebendigen Treffpunkt für queere Kreativität, Community und unabhängige Labels.
Über 100 kuratierte Stände laden dazu ein, Mode, Kunst, Vintage-Schätze und einzigartige Lifestyle-Produkte von LGBTQ+-geführten Brands und Kreativen aus Berlin und darüber hinaus zu entdecken. Dazu erwarten die Besucher:innen Street Food aus aller Welt, Drinks, Free Drag Show, DJs & Line Dance sowie interaktive Workshops und Pop-ups in einer offenen, energiegeladenen Atmosphäre. Ob zum Shoppen, Vernetzen oder einfach für einen besonderen Sommertag mit der Community – der Queer Day Market verspricht ein Erlebnis weit über den klassischen Marktbesuch hinaus. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt es sich, Tickets frühzeitig zu sichern. Der Markt wird von That Gay Creation organisiert.
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Die Schwulen- und Lesben-Szene in Berlin ist riesig. Es gibt eine Vielzahl an Shops, Bars, Clubs, Museen und weitere Kultureinrichtungen. mehr
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